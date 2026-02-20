Prima pagina

Tuttosport avvisa la Juve: "Svegliamoci o sono guai"

Oggi alle 08:21Notizie
di Arturo Minervini

Nella prima pagina odierna, Tuttosport sceglie un titolo forte e diretto che riguarda la Juve: “Svegliamoci o sono guai”. In casa Juventus è tempo di analisi interna: i giocatori si confrontano apertamente negli spogliatoi della Continassa e ammettono le difficoltà, con un messaggio chiaro, “Così non ci qualifichiamo neppure alla prossima Champions”.

Nel frattempo, squadra davanti alla tv per studiare il Como, poi testa rivolta al Galatasaray con la speranza di una rimonta.