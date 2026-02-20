Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 26ª giornata di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo venerdì 20 febbraio si gioca il primo anticipo del 26esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 Sassuolo-Verona, si gioca in Serie B e Serie C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

13.00 Cagliari-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Frosinone-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.30 Frosinone-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Audace Cerignola-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Pianese-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Mainz-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Sassuolo-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Brest-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Raith Rovers-St. Johnstone (Scottish Championship) - COMO TV

21.00 Athletic-Elche (Liga) - DAZN