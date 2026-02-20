Prima pagina McTominay sulla prima del CdS: "Un calcio troppo morbido"

“Un calcio troppo morbido”. Così Scott McTominay, intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, che ha scelto di aprire con le sue parole la prima pagina.

Il centrocampista del Napoli non usa giri di parole: “Da ragazzo mi hanno insegnato a contrastare con onestà e determinazione. Siamo professionisti, veniamo pagati per allenarci e dare tutto: il calcio deve essere divertimento, ma anche responsabilità e serietà”.

Poi il legame con la città: “Amo Napoli e i napoletani, qui mi sento a casa e potrei restare a lungo”. Sull’emergenza infortuni, infine, nessun alibi: “È solo sfortuna. Non è semplice gestire una situazione del genere, ma dobbiamo andare avanti”