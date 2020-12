Bufera su Orsato: la sua fede calcistica rivelata scatena la rabbia dei social

Daniele Orsato, arbitro internazionale di Schio, ha parlato a Tva Vicenza e in trasmissione ha detto, sulla sua fede calcistica: “Esasperatamente lo seguo il Vicenza". Frase questa che ha scatenato le polemiche dei tifosi sui social e a quanto pare anche l'Aia non l'ha presa benissimo anche se per il momento non sono stati presi provvedimenti.