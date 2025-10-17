Buone notizie per Baroni: Ismajli verso il recupero, le ultime sul Napoli

Il Torino si prepara ad affrontare il Napoli. Lo staff granata è al lavoro perché oggi Ardian Ismajli possa partecipare all’allenamento con i compagni. Il difensore albanese, alle prese con dei fastidi muscolari alla coscia destra, durante la sosta ha svolto a lungo un programma differenziato, ma nelle ultime ore - come riportato da La Gazzetta dello Sport - "si è diffusa la speranza di un suo ritorno nel gruppo squadra. Fosse così, Marco Baroni potrebbe averlo a disposizione per la partita della settima di campionato contro il Napoli, magari per una parte del secondo tempo".

Ha proseguito invece il proprio lavoro differenziato Tino Anjorin: il centrocampista inglese è ancora alle prese con una fastidiosa fascite plantare che lo aveva costretto già a saltare la partita contro la Lazio. Tutti i giocatori granata che nei giorni scorsi sono stati impegnati con le rispettive nazionali, sono rientrati al Filadelfia e hanno svolto almeno un allenamento.