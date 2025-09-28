Buone notizie per Moratti: l'ex presidente dell'Inter è stato dimesso

Arrivano buone notizie per Massimo Moratti: l’ex presidente dell’Inter, ricoverato da 32 giorni all’Humanitas di Rozzano per una grave polmonite, è stato dimesso ed è potuto tornare a casa. Dopo il ricovero in terapia intensiva lo scorso 26 agosto e un periodo iniziale di apprensione, le condizioni dell’imprenditore sono progressivamente migliorate, fino alla lieta notizia di ieri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Moratti ha già seguito in tv la vittoria dell’Inter sul Cagliari, esultando per le reti di Lautaro Martinez e Pio Esposito. Già dal 3 settembre era stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello ordinario, sempre assistito dalla moglie Milly, dai figli e dalla sorella Bedi, senza mai smettere di seguire la sua amata squadra.