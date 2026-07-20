Buongiorno, ore di attesa: ecco quanto rischia di star fermo
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, soffermandosi sull'infortunio e sui possibili tempi di recupero del difensore del Napoli. Secondo il quotidiano, il centrale azzurro salterà anche il ritiro di Castel di Sangro. Come ricorda il giornale, Buongiorno era già stato operato all'inizio di giugno allo stesso ginocchio per l'asportazione di una cisti che ne aveva limitato il rendimento nella parte finale della scorsa stagione. Nonostante il problema, il difensore è stato il centrale più utilizzato da Antonio Conte e il quinto giocatore della rosa per presenze e minuti disputati.
Buongiorno rischia tre mesi di stop
Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre che l'intervento potrebbe comportare uno stop di circa tre mesi, anche se esiste la possibilità che i tempi di recupero si riducano sensibilmente, fino a circa un mese e mezzo. Una certezza, però, c'è già: Buongiorno non prenderà parte al ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro.
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