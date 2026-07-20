Ultim'ora Clamoroso, la Nazionale punta Guardiola! Sky: Maldini e Leonardo l'hanno incontrato, i dettagli

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Pep Guardiola entra tra i candidati per la panchina dell'Italia. Maldini e Leonardo lo hanno incontrato a Barcellona: resta una pista da seguire.

Il nome di Pep Guardiola prende quota per il futuro della Nazionale italiana. Nelle scorse ore, infatti, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato l'allenatore spagnolo a Barcellona per sondarne la disponibilità ad assumere l'incarico di commissario tecnico degli Azzurri. Un contatto diretto che conferma la volontà della nuova area tecnica di valutare anche uno dei tecnici più vincenti del panorama internazionale.

Weekend a Barcellona per parlare con Guardiola

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, Maldini e Leonardo hanno trascorso l'intero fine settimana nel capoluogo catalano, dove avrebbero avuto un lungo confronto con Guardiola. L'incontro è stato ricostruito dopo alcune verifiche partite da selfie scattati in Spagna e successivamente confermato. Al momento non esistono certezze sull'esito del colloquio né sulla possibilità che il tecnico spagnolo accetti la proposta, ma il tentativo della Federazione viene considerato concreto.

Guardiola si aggiunge alla lista dei candidati

La corsa alla panchina dell'Italia resta dunque apertissima. Oltre ai nomi già accostati alla Nazionale, come Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche Pep Guardiola è entrato ufficialmente tra i profili valutati da Maldini e Leonardo. Nelle prossime settimane saranno attesi ulteriori sviluppi per capire se il tecnico catalano potrà davvero trasformarsi nel prossimo commissario tecnico degli Azzurri.