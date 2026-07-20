Ufficiale Dimaro 2026 day 4, il report della seduta mattutina: recuperati tre azzurri

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Il Napoli si è allenato stamattina al campo di Carciato nel quarto giorno del ritiro di Dimaro. Recuperati Vergara, Politano e Rafa Marin.

Il Napoli prosegue la sua preparazione estiva in quel di Dimaro-Folgarida. In mattinata si è svolta una seduta di allenamento con tanto lavoro tecnico-tattico. La buona notizia è il recupero di tre azzurro. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Quarto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri si sono allenati alla SKI.IT Arena.

Al mattino la squadra ha lavorato in due gruppi distinti. Il primo ha effettuato lavoro in palestra e successivamente una serie di esercizi di possesso in campo finalizzati alle conclusioni. Il secondo gruppo ha svolto un lavoro tattico. Politano, Rafa Marin e Vergara si sono allenati in gruppo. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamenti".