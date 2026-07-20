Ufficiale
Dimaro 2026 day 4, il report della seduta mattutina: recuperati tre azzurri
Il Napoli si è allenato stamattina al campo di Carciato nel quarto giorno del ritiro di Dimaro. Recuperati Vergara, Politano e Rafa Marin.
Il Napoli prosegue la sua preparazione estiva in quel di Dimaro-Folgarida. In mattinata si è svolta una seduta di allenamento con tanto lavoro tecnico-tattico. La buona notizia è il recupero di tre azzurro. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Quarto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri si sono allenati alla SKI.IT Arena.
Al mattino la squadra ha lavorato in due gruppi distinti. Il primo ha effettuato lavoro in palestra e successivamente una serie di esercizi di possesso in campo finalizzati alle conclusioni. Il secondo gruppo ha svolto un lavoro tattico. Politano, Rafa Marin e Vergara si sono allenati in gruppo. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamenti".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Notizie
Copertina Radio Tutto Napoli da Dimaro! Il palinsesto di oggi: live dalle 8 alle 20 (e non solo) di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
LiveDimaro 2026 day 4, seduta mattutina: tornano in gruppo Vergara, Politano e Rafa Marin! Lavoro tattico per reparti
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30!
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
Il punto del Direttore: "Allegri, le prime novità. Infortuni? Nessun allarme, ma scorie anno scorso"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com