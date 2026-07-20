Giornalista ucciso, l'OdG: "Fatto di gravità inaudita. Si faccia chiarezza"

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Giornalismo in lutto per Luca Esposito, il cordoglio dell'Ordine dei Giornalisti.

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, ucciso nella notte di ieri a Eboli. La notizia ha suscitato profonda commozione tra colleghi e amici, mentre numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati da esponenti della categoria e dalle istituzioni giornalistiche.

Le parole dell'Ordine dei Giornalisti

"L’Ordine dei giornalisti della Campania chiede che si faccia chiarezza sulla morte di Luigi Esposito, fatto di una gravità inaudita". Sono arrivate anche le parole di Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti: "Esprimo sconcerto e cordoglio per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito, detto Luca. Attendiamo lo sviluppo delle indagini per capire il contesto in cui è avvenuta la brutale uccisione del collega".