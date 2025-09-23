"Buongiorno come sta?", Conte fraintende a Dazn: "Chi, io? Ah no...", e scoppia a ridere

Simpatico siparietto ieri a Dazn al termine dell'intervista di Antonio Conte dopo la vittoria per 3-2 del Napoli contro il Pisa. Dal Maradona la giornalista Giusy Meloni dice: "Le chiedo solo in un flash alla fine Buongiorno come sta?". L'allenatore del Napoli risponde: "Io?". La giornalista chiarisce: "No Buongiorno".

Attimi di silenzio, poi Conte capisce l'errore e scoppia a ridere: "Ah Buongiorno, pensavo io....noi dobbiamo portare il defibrillatore in panchina, vi stavo ringraziando per avermelo chiesto perché potevamo stare un po' più tranquilli e invece alla fine ecco eravamo lì". L'intervista si conclude con le risate generali di tutti. Le parole di Conte hanno confermato lo stato d'animo della panchina nei minuti finali dopo il 3-2 del Pisa.