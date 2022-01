Cabina di regia, il fronte rigorista propone di sospendere i campionati: nessuno raccoglie

Il fronte rigorista - spiega La Gazzetta dello Sport - in cabina di regia ha avanzato una proposta shock per calcio e sport: "Sospendiamo i campionati fino alla sosta per la Nazionale - qualificazioni mondiali in Sudamerica - che potrebbe coincidere con il picco dei contagi. Cioè fermarsi da domenica e riprendere il 6 di febbraio. Nessuno ha però raccolto la proposta, anzi, la decisione è quella di rimanere al 50% della capienza (almeno per il momento).