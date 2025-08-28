Cagliari, Pisacane verso la conferma dell'11 visto con la Fiorentina: probabile formazione
Il Cagliari affronterà il Napoli allo stadio Maradona nella seconda giornata di campionato. Mister Fabio Pisacane dovrebbe confermare la formazione vista contro la Fiorentina domenica scorsa, con Esposito e Folorunsho a sostegno di Borrelli. Di seguito la probabile formazione dei sardi secondo Eurosport:
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
