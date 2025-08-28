Cagliari, Pisacane verso la conferma dell'11 visto con la Fiorentina: probabile formazione

Cagliari, Pisacane verso la conferma dell'11 visto con la Fiorentina: probabile formazioneTuttoNapoli.net
© foto di Maria Laura Scifo
Oggi alle 18:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Cagliari affronterà il Napoli allo stadio Maradona nella seconda giornata di campionato. Mister Fabio Pisacane dovrebbe confermare la formazione vista contro la Fiorentina domenica scorsa, con Esposito e Folorunsho a sostegno di Borrelli. Di seguito la probabile formazione dei sardi secondo Eurosport:

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.