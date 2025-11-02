Ultim'ora Calcio in lutto, è morto a 84 anni Giovanni Galeone: aveva allenato il Napoli

È scomparso a 84 anni Giovanni Galeone, uno dei tecnici più carismatici e innovativi del calcio italiano. Ricoverato nelle ultime settimane all’ospedale di Udine dopo una lunga malattia, l’allenatore friulano ha lasciato un segno profondo in tutte le piazze dove ha lavorato. Nella sua carriera ha conquistato quattro promozioni in Serie A — due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia — oltre ad aver guidato anche Napoli (14 panchine nella stagione 1997/98 della retrocessione in Serie B) - Como e SPAL, sempre con il suo stile coraggioso e offensivo.

Il suo celebre 4-3-3 votato all’attacco è stato un modello per molti tecnici, a partire da Massimiliano Allegri, che lo considera il suo maestro. Galeone era un personaggio schietto, spesso in contrasto con i presidenti, ma amatissimo dai tifosi, soprattutto a Pescara, dove è diventato una leggenda. Indimenticabile anche la sua battuta: “Il portiere è un optional”, con cui volle sottolineare la sua idea di un calcio organizzato e propositivo, capace di impedire agli avversari di tirare in porta.