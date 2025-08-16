Coppa Italia, i risultati dei 4 match di oggi e il tabellone aggiornato

Proseguono i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, nella giornata di oggi sono andate in scena altre quattro partite. Nel pomeriggio due vittorie schiaccianti: il Venezia ha travolto per 4-0 il Mantova, il Como ha battuto 3-1 il Sudtirol; in serata invece entrambe le sfide si sono decise alla lotteria dei calci di rigore, dove il Cagliari ha avuto la meglio sull'Entella ed il Palermo ha superato la Cremonese. Di seguito il tabellone aggiornato della Coppa Italia 2025/26.

Sedicesimi di finale:

Vincente di Parma-Pescara contro vincente di Spezia-Sampdoria (Bologna agli ottavi di finale)

Vincente di Milan-Bari contro Lecce (Lazio agli ottavi di finale)

Vincente di Udinese-Carrarese contro Palermo (Juventus agli ottavi di finale)

Empoli-Genoa (Atalanta agli ottavi di finale)

Vincente di Audace Cerignola-Verona contro Venezia (Inter agli ottavi di finale)

Vincente di Torino-Modena contro vincente di Pisa-Cesena (Roma agli ottavi di finale)

Como-Sassuolo (Fiorentina agli ottavi di finale)

Vincente di Monza Frosinone contro Cagliari (Napoli agli ottavi di finale)