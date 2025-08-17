Prima pagina

Il Mattino: "Aspettando Big Rom, Lucca si prende l'attacco"
di Davide Baratto

"Aspettando Big Rom, Lucca si prende l'attacco", scrive così Il Mattino nel taglio alto della prima pagina di oggi, parlando della situazione centravanti in casa Napoli. Un altro box è dedicato alla crescita del brand: "DeLa-Napoli, che brand: vale 240 milioni di euro. La crescita del club azzurro, in un anno +11%". Di seguito la prima pagina integrale.