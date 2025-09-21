Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 4ª giornata di Serie A
In questa domenica 21 settembre continua la quarta giornata di Serie A con cinque partite: Lazio-Roma alle ore 12:30, Torino-Atalanta e Cremonese-Parma alle 15, la Fiorentina sfida il Como alle 18, mentre l’Inter ospita il Sassuolo alle 20:45. Si gioca anche in Serie B e Serie C e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
10.45 Atalanta-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Genoa-Roma (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Lazio-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Pergolettese-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
12.30 Alcione-Renate (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
13.00 Sassuolo-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.30 Dinamo Dresda-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
14.00 Rayo Vallecano-Celta (Liga) - DAZN
14.30 PSV-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Torino-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cremonese-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Bournemouth-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Sunderland-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Carrarese-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Vicenza-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.00 Novara-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
15.00 Lecco-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
15.00 Team Altamura-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)e NOW
15.00 Casarano-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
15.30 Eintracht Francoforte-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.15 Maiorca-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
16.30 Partick Thistle-Celtic (Coppa di Lega scozzese) - COMO TV
16.45 AZ-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
17.00 Benevento-Atalanta U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.15 Pescara-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Arsenal-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
17.30 Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Giugliano-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Potenza-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Triestina-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Virtus Verona-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.30 Lumezzane-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.00 Fiorentina-Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Elche-Oviedo (Liga) - DAZN
19.30 Padova-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
19.30 Independiente-San Lorenzo (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.30 Union Brescia-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Albinoleffe-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Inter-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Marsiglia-PSG (Liga) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Barcellona-Getafe (Liga) - DAZN
