Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 4ª giornata di Serie A

In questa domenica 21 settembre continua la quarta giornata di Serie A con cinque partite: Lazio-Roma alle ore 12:30, Torino-Atalanta e Cremonese-Parma alle 15, la Fiorentina sfida il Como alle 18, mentre l’Inter ospita il Sassuolo alle 20:45. Si gioca anche in Serie B e Serie C e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

10.45 Atalanta-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Genoa-Roma (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Lazio-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Pergolettese-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.30 Alcione-Renate (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

13.00 Sassuolo-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.30 Dinamo Dresda-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

14.00 Rayo Vallecano-Celta (Liga) - DAZN

14.30 PSV-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Torino-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Cremonese-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Bournemouth-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Sunderland-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

15.00 Carrarese-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Vicenza-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Novara-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Lecco-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Team Altamura-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)e NOW

15.00 Casarano-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.30 Eintracht Francoforte-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.15 Maiorca-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

16.30 Partick Thistle-Celtic (Coppa di Lega scozzese) - COMO TV

16.45 AZ-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV

17.00 Benevento-Atalanta U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.15 Pescara-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Arsenal-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

17.30 Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Giugliano-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Potenza-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Triestina-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Virtus Verona-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

17.30 Lumezzane-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.00 Fiorentina-Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Elche-Oviedo (Liga) - DAZN

19.30 Padova-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

19.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

19.30 Independiente-San Lorenzo (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.30 Union Brescia-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Albinoleffe-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Inter-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Marsiglia-PSG (Liga) - SKY SPORT UNO e NOW

21.00 Barcellona-Getafe (Liga) - DAZN