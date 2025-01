Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 22esima giornata di Serie A

vedi letture

Archiviata la tre giorni delle coppe europee, riparte oggi la Serie A con il match tra Torino e Cagliari. Oltre al campionato italiano, in programma anche gare di Serie B, Serie C e Liga. Di seguito la programmazione in tv.

18.30 Juventus-Inter (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

20.30 Spezia-Sassuolo (Serie B) - DAZN

20.30 Lucchese-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Feralpisalò-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Sestri Levante-Legnago (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Torino-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Las Palmas-Osasuna (Liga) - DAZN