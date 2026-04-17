Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 33ª giornata di Serie A
In questo venerdì 17 aprile si giocano i primi due anticipi della 33esima giornata di Serie A. In campo alle ore 18:30 il Sassuolo, che ospita il Como, mentre alle ore l’Inter affronta il Cagliari a San Siro. Si gioca in Serie B e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.
14.00 Benfica-Bruges (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV
17.45 Slaven Belupo-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV
18.00 Svezia-Italia (Qualificazioni Europei femminili Under 19) - VIVO AZZURRO TV
18.30 Sassuolo-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.45 Real Madrid-PSG (Youth League) - SKY SPORT (canale 254), NOW e UEFA.TV
20.30 Sampdoria-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 St. Pauli-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
20.45 Inter-Cagliari (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.45 Lens-Tolosa (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
Serie A Enilive 2025-2026
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