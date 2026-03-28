Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Lukaku fuori rosa se entro martedì non è a Napoli"

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"Lukaku fuori rosa se entro martedì non è a Napoli", è il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli in prima pagina. Dopo la scelta condivisa con il Belgio di farlo rientrare a Napoli per ottimizzare la preparazione fisica, Romelu Lukaku è rimasto nel suo paese per continuare a lavorare e questo ha provocato irritazione da parte del club nella giornata di giovedì. Se non tornerà in Italia entro martedì verrà messo fuori rosa.

"Ve la diamo noi l'America" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Servono i gol Mondiali: Kean c'è, Pio Esposito sfida Retegui per una maglia da titolare in Bosnia. Gattuso tentato dal giovane interista: promosso titolare in finale? Bosnia infuriata con l'Italia: "Azzurri arroganti, esultano per la nostra qualificazione". E Dimarco scrive a Dzeko.