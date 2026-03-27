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Spagna-Serbia, le formazioni: la scelta del ct su Milinkovic-Savic

Spagna-Serbia, le formazioni: la scelta del ct su Milinkovic-Savic TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:10Notizie
di Fabio Tarantino

Spagna e Serbia si sfideranno in amichevole questa sera. Tra i convocati della formazione serba c'è anche Vanja Milinkovic-Savic che sarà titolare. Ecco il programma di tutti i nazionali impegnati in questi giorni.

Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano: finale (31 marzo) - Play off Mondiali

De Bruyne: Usa-Belgio (28 marzo), Messico-Belgio (1 aprile) - Amichevoli

Gilmour, McTominay: Scozia-Giappone (28 marzo), Scozia-Costa d'Avorio (31 marzo) - Amichevoli

Hojlund: finale (31 marzo) - Play off Mondiali

Milinkovic-Savic: Spagna-Serbia (27 marzo), Serbia-Arabia Saudita (31 marzo) - Amichevoli

Olivera: Inghilterra-Uruguay (27 marzo), Algeria-Uruguay (31 marzo) - Amichevoli