Lukaku fuori rosa? Cds: "Possibile se entro 72 ore non torna"

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Lo scrive nella sua edizione online il 'Corriere dello Sport'. Insomma, pugno duro da parte del club ma ancora qualche ora per poter far rientrare il caso

Romelu Lukaku rischia davvero di essere messo fuori rosa se entro 72 ore non tornerà a Napoli. Ovvero, se entro martedì non si presenterà al Training Center per la ripresa degli allenamenti alla presenza anche di Conte. Lo scrive nella sua edizione online il 'Corriere dello Sport'. Insomma, pugno duro da parte del club ma ancora qualche ora per poter far rientrare il caso.

Caso Lukaku, le ultime e la possibile svolta

"L'attaccante, che è tornato solo da poche settimane a disposizione di Conte dopo il lungo infortunio, è rimasto ad Anversa, nel centro in cui aveva sostenuto il percorso di riabilitazione. Una scelta che ha spiazzato il club. La società ed il tecnico Conte si aspettavano infatti un suo ritorno in città .I dirigenti azzurri non hanno gradito la scelta di Lukaku e aspetteranno di capire le sue mosse nelle prossime 72 ore. Il Napoli aspetterà il suo centravanti fino a martedì 31 marzo, giorno in cui il club riprenderà gli allenamenti. Nel caso in cui il calciatore non dovesse presentersi, non è da escludere che venga messo fuori rosa".