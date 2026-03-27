Ufficiale Napoli-Milan, cresce l'attesa: il Maradona è già sold-out!

vedi letture

In poche ore è stato raggiunto il sold-out, polverizzate le ultime scorte di tagliandi ed esaurita anche al Tribuna Nisida, ultimo settore a completarsi.

Cresce l'attesa per la grande sfida di Pasquetta tra Napoli e Milan, posticipo della 31ª giornata di Serie A in programma lunedì 6 aprile alle 20.45. Oggi è iniziata la vendita libera dei biglietti per gli ultimi posti disponibili allo Stadio Diego Armando Maradona. In poche ore è stato raggiunto il sold-out, polverizzate le ultime scorte di tagliandi ed esaurita anche al Tribuna Nisida, ultimo settore a completarsi.

Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.