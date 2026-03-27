Napoli-Milan, cresce l'attesa: il Maradona è già sold-out!
Cresce l'attesa per la grande sfida di Pasquetta tra Napoli e Milan, posticipo della 31ª giornata di Serie A in programma lunedì 6 aprile alle 20.45. Oggi è iniziata la vendita libera dei biglietti per gli ultimi posti disponibili allo Stadio Diego Armando Maradona. In poche ore è stato raggiunto il sold-out, polverizzate le ultime scorte di tagliandi ed esaurita anche al Tribuna Nisida, ultimo settore a completarsi.
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