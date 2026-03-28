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Cronache di Napoli: "Ultimatum a Lukaku, deve tornare entro martedì"

Cronache di Napoli: "Ultimatum a Lukaku, deve tornare entro martedì"
Oggi alle 09:00Notizie
di Pierpaolo Matrone
In prima pagina l'edizione odierna di Cronache di Napoli riporta anche un box legato al calcio, al Napoli e inevitabilmente al caso Romelu Lukaku

In prima pagina l'edizione odierna di Cronache di Napoli riporta anche un box legato al calcio, al Napoli e inevitabilmente al caso Romelu Lukaku. "Ultimatum del Napoli a Lukaku, deve tornare entro martedì", titola il quotidiano. Poi spazio anche a una buona notizia: "Intanto il club blinda McTominay, pronto il rinnovo di contratto".