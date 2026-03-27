Inghilterra-Uruguay, le formazioni: Olivera titolare, ma non come esterno
Svelate le formazioni ufficiali di Inghilterra-Uruguay, match amichevole disposto al Wembley Stadium di Londra. Sarà titolare l'azzurro Olivera come centrale nel 4-3-3 di Bielsa.
Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Livramento, Tomori, Maguire, Spence, Garner, Henderson; Madueke, Foden, Rashford; Solanke.
A disposizione: Ramsdale; Pickford; Steele; Hall; Wharton; Stones, Palmer, White; Mainoo; Calvert-Lewin; Barnes; Bowen.
Allenatore: Thomas Tuchel.
Uruguay (4-3-3): Muslera; Varela, Olivera, Ronald Araujo, Piquerez; Valverde, Ugarte, De Arrascaeta, Araujo, Aguirre, Canobbio.
A disposizione: Rochet; Mele; Gimenez, Cacares; Sanabria; de la Cruz, Martinez; Nunez; Pellistri, Vina; Rodriguez; Vinas; Torres, Rodriguez, Fonseca.
Allenatore: Marcelo Bielsa.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro