Non solo Conte, anche il suo uomo fidato ricarica le batterie: permesso concordato col club
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Il tecnico ha lasciato temporaneamente la guida degli allenamenti al suo vice, Cristian Stellini, mentre lui è rientrato a Torino.
Con il campionato di Serie A fermo per gli impegni delle Nazionali, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha concordato con la società alcuni giorni di pausa lontano da Castel Volturno. Il tecnico ha lasciato temporaneamente la guida degli allenamenti al suo vice, Cristian Stellini, mentre lui è rientrato a Torino per trascorrere del tempo con la famiglia.
Permesso anche per Oriali
Non è l’unico a essersi allontanato per qualche giorno: anche Lele Oriali ha usufruito di un permesso concordato con il club. Il dirigente azzurro, infatti, sarà assente temporaneamente dal centro sportivo, come riportato da Il Mattino, approfittando della sosta per ricaricare le energie in vista della ripresa della stagione.
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