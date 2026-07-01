Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo anche il Belgio di De Bruyne e Lukaku

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo anche il Belgio di De Bruyne e LukakuTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 1 luglio proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026, che vedono andare in scena i sedicesimi di finale. Dopo la partita di stanotte tra Messico ed Ecuador, oggi sono previsti altri due match: Inghilterra-RD Congo 18:00 e Belgio-Senegal alle 22:00. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO

18.00 Inghilterra-RD Congo (Mondiali) - DAZN

19.00 Danimarca-Spagna (Europei Under 19) - UEFA.TV

21.00 Galles-Germania (Europei Under 19) - UEFA.TV

22.00 Belgio-Senegal (Mondiali) - DAZN e RAI 1