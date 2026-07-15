Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove guardare Inghilterra-Argentina

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove guardare Inghilterra-ArgentinaTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 15 luglio continuano le semifinali dei Mondiali: quest'oggi va in scena Inghilterra-Argentina  alle ore 21:00, in programma in chiaro su Rai 1 oppure disponibile su DAZN. 

CALCIO IN TV - MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

21.00 Inghilterra-Argentina (Semifinale Mondiali) - DAZN e RAI 1