Ufficiale Besiktas, che colpo per Italiano! Arriva Trossard: l'annuncio dell'Arsenal

vedi letture

Trossard lascia l'Arsenal: il Besiktas chiude il colpo da 18 milioni.

Leandro Trossard è un nuovo calciatore del Besiktas. L'attaccante belga lascia l'Arsenal dopo che il club inglese ha raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo con la formazione allenata da Vincenzo Italiano. Il giocatore ha già ricevuto l'autorizzazione a volare a Istanbul, dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto che lo legherà al club turco.

L'Arsenal ufficializza l'accordo, Trossard firma fino al 2029

L'Arsenal ha confermato l'intesa con un comunicato ufficiale: "Possiamo confermare di aver raggiunto un accordo con il Beşiktaş per il trasferimento a titolo definitivo di Leandro Trossard. Una volta concordato il prezzo del trasferimento, il giocatore ha ottenuto il permesso di recarsi a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e completare le formalità del trasferimento. Vi aggiorneremo una volta conclusa l'operazione". Secondo le indiscrezioni, il Besiktas verserà 18 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus. Per il nazionale belga è pronto un contratto fino al 2029, con opzione per un'ulteriore stagione e un ingaggio da circa 8 milioni di euro netti all'anno. Dopo le esperienze con Genk, Brighton e Arsenal, Trossard è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia, dove arriva forte di 174 presenze, 36 gol e 32 assist con la maglia dei Gunners.