Esordio Napoli col Genoa, entusiasmo alle stelle a Pegli: cori e fumogeni all'allenamento

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Grande partecipazione dei tifosi del Genoa al primo allenamento a porte aperte a Pegli. La squadra di Daniele De Rossi ha ricevuto l’abbraccio del pubblico

È stato un pomeriggio di festa a Pegli per il primo allenamento a porte aperte del Genoa. I rossoblù, che debutteranno in campionato alla prima giornata contro il Napoli di Massimiliano Allegri, hanno ricevuto il grande entusiasmo dei propri tifosi. Secondo quanto riportato da Primo Canale, i sostenitori genoani hanno riempito le tribune del centro sportivo, accompagnando la squadra con fumogeni, fuochi d’artificio e cori dedicati ai giocatori e al nuovo tecnico Daniele De Rossi. Prima dell’inizio della seduta, la squadra, l’allenatore e il presidente rossoblù Dan Sucu hanno salutato il pubblico presente sotto il settore occupato dai tifosi, che hanno risposto con un lungo applauso rivolto sia ai calciatori sia al numero uno del club ligure.

Genoa, De Rossi divide il gruppo: assenti alcuni giocatori in uscita e nazionali

Durante l’allenamento De Rossi ha suddiviso la rosa in due gruppi di lavoro. Non hanno preso parte alla seduta Matturro, in uscita dal club, Traorè, ancora in attesa del tesseramento, e i tre calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Ostigard, Vasquez e Wiafe. Il tecnico rossoblù ha quindi organizzato la sessione dividendo i giocatori a disposizione in due squadre.

Squadra Rossa: Stolz; Marcandalli, Otoa, Gecaj (poi Martin); Ellertsson, Doumbia, Frendrup, Meichtry, Puscka; Vitinha, Debenedetti.

Squadra Verde: Sommariva; Doucouré, Klisys, Vogliacco; Norton-Cuffy, Baldanzi, Amorim, Masini, Sabelli; Colombo, Havel.