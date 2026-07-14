Italia, da Guardiola alla new entry Pirlo: la shortlist per il nuovo ct

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Italia, Maldini al lavoro sul nuovo ct: ecco i nomi in corsa.

La Federcalcio è al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il presidente Giovanni Malagò, insieme al nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini e all'advisor Leonardo, sta preparando una ristretta lista di candidati dalla quale uscirà il successore sulla panchina azzurra. La scelta potrebbe arrivare prima dell'assemblea della Lega Serie A del 23 luglio, appuntamento nel quale i club discuteranno anche la proposta di Giuseppe Marotta di sostenere economicamente il nuovo progetto federale.

Da Guardiola a Pirlo: i candidati per la panchina azzurra

Tra i profili valutati, Antonio Conte avrebbe perso posizioni, nonostante l'ottimo rapporto con Paolo Maldini, mentre Roberto Mancini resta un'opzione concreta grazie alla stima personale di Giovanni Malagò. Nella shortlist dovrebbero figurare anche Andrea Pirlo e Pep Guardiola, due tecnici che risponderebbero all'idea di costruire una Nazionale organizzata come un club, con Maldini e Leonardo a guidare il progetto. Pirlo rappresenterebbe una scelta coraggiosa e di prospettiva, mentre Guardiola resta il grande sogno, frenato soprattutto dall'elevato ingaggio percepito al Manchester City. Restano inoltre sullo sfondo altri nomi come Stefano Pioli e Didier Deschamps, destinato a lasciare la Francia al termine del Mondiale, mentre Carlo Ancelotti è escluso perché legato al Brasile. In passato era stato proposto anche Xavi, senza sviluppi concreti, mentre al momento non risultano contatti con Thiago Motta.