Ufficiale Bari, dopo Marino arriva il nuovo ds: Antonio Minadeo firma fino al 2027

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Bari, ufficiale Antonio Minadeo come nuovo direttore sportivo: contratto fino al 2027 con opzione.

Il Bari riparte da Antonio Minadeo per la guida dell'area sportiva. Il dirigente molisano è stato scelto come nuovo direttore sportivo del club biancorosso dopo l'ultima esperienza al Lecco, dove si è messo in evidenza per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni. Di seguito il comunicato ufficiale del club di De Laurentiis.

"SSC Bari dà il benvenuto ad Antonio Minadeo (Campobasso, 04.05.76), nuovo Direttore Sportivo dei biancorossi. Trovato l’accordo che legherà il dirigente molisano al Club di via Torrebella fino al giugno '27 con opzione per una ulteriore stagione sportiva.

Dopo una carriera in campo da difensore con le maglie, tra le altre, di Gallipoli, Fidelis Andria, Avellino, Juve Stabia, Catanzaro e Campobasso, Minadeo inizia la sua avventura da dirigente sportivo nel 2015 proprio nella sua città, prima di passare al Legnago Salus dove rimane 4 anni centrando una promozione in Lega Pro nel campionato '22-'23. Nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di DS al Lecco con cui, lo scorso campionato, ha chiuso al 3° posto nel Girone A, a pari punti con il Renate. Al neo DS il benvenuto da parte di tutta la SSC Bari".