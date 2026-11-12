Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Italia-Francia, in campo anche il Belgio
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È il giorno di Italia-Francia. La Nations League è ancora protagonista della programmazione calcistica televisiva con la sfida in programma alle 20:45 a San Siro. Gli Azzurri di Roberto Mancini affrontano la Nazionale di Zinedine Zidane in un confronto di grande interesse internazionale.
Nations League, in campo anche il Belgio di De Bruyne
Oltre a Francia-Italia, spazio anche al Belgio di Kevin De Bruyne. Di seguito la programmazione in tv.
18.00 Turchia-Belgio (Nations League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Italia-Francia (Nations League) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Inghilterra-Croazia (Nations League) - SKY SPORT UNO e NOW
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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