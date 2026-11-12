Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Italia-Francia, in campo anche il Belgio

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Italia-Francia, in campo anche il BelgioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

È il giorno di Italia-Francia. La Nations League è ancora protagonista della programmazione calcistica televisiva con la sfida in programma alle 20:45 a San Siro. Gli Azzurri di Roberto Mancini affrontano la Nazionale di Zinedine Zidane in un confronto di grande interesse internazionale. 

Nations League, in campo anche il Belgio di De Bruyne

Oltre a Francia-Italia, spazio anche al Belgio di Kevin De Bruyne. Di seguito la programmazione in tv.

18.00 Turchia-Belgio (Nations League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Italia-Francia (Nations League) - RAI 1

20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Inghilterra-Croazia (Nations League) - SKY SPORT UNO e NOW