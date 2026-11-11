Tuttonapoli Infortunati Napoli, da Alisson Santos a Di Lorenzo: il punto sui rientri

Il Napoli si prepara a recuperare progressivamente diversi elementi della rosa: Badiashile e Alisson saranno valutati nelle prossime settimane.

Il Napoli guarda alla ripresa del campionato con l'obiettivo di recuperare progressivamente gli infortunati e restituire a Massimiliano Allegri nuove alternative. Dopo i rientri attesi di David Neres, Costantino Favasuli e Leonardo Spinazzola, l'attenzione si sposterà su Badiashile e Alisson Santos. Le condizioni del difensore francese, infortunatosi contro la Roma, e dell'attaccante brasiliano, fermatosi nei giorni precedenti alla sfida con i giallorossi, saranno valutate tra Manchester e Reggio Emilia. Da sabato entrambi alterneranno il lavoro in palestra a quello sul campo. Per dicembre, invece, sono previsti i rientri di Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka, mentre Alessandro Buongiorno dovrebbe tornare a disposizione a gennaio.

Napoli, il calendario per risalire la classifica

Recuperi importanti per Allegri, che potrà contare su una rosa progressivamente più completa per provare a rilanciare le ambizioni azzurre in campionato. Da qui alla sosta natalizia, il calendario di Serie A propone cinque appuntamenti: Torino al Maradona, Sassuolo in trasferta, Lecce e Milan in casa e Atalanta fuori. Sulla carta, almeno quattro di queste sfide sono alla portata della formazione partenopea. In mezzo ci saranno anche gli impegni di Champions League contro Manchester City e Bruges e la gara di Coppa Italia con la Fiorentina. La zona Champions dista attualmente nove punti, mentre quella Europa League è più vicina, a cinque lunghezze. Proprio quest'ultimo rappresenta, al momento, il traguardo più raggiungibile, con il club fiducioso che il recupero degli indisponibili possa dare una spinta decisiva alla risalita in classifica.