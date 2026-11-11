Quanto guadagna Lang dalla carriera musicale? La stima sugli incassi dell'olandese
Non solo calcio: Noa Lang coltiva anche la passione per la musica, cimentandosi nella carriera di artista. Ma quanto riesce a guadagnare con i suoi brani? A fare chiarezza è stato Stefano Fisico, giornalista, conduttore e dj, intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fornire una stima dei ricavi ottenuti dal calciatore del Napoli attraverso le piattaforme di streaming.
I guadagni di Lang con Spotify: la stima di Stefano Fisico
Nel corso del suo intervento, Fisico ha spiegato quanto potrebbero fruttare gli ascolti dei brani dell'attaccante, soffermandosi anche sulle differenze tra i ricavi dello streaming e quelli dei concerti: "Gli ascolti dei brani di Lang? Le persone non sanno i guadagni dallo streaming. Quanto gli dà Spotify? Abbiamo fatto un calcolo, più o meno guadagna 60mila euro lordi, ma dipende quanti autori ha il pezzo. Mi fa impazzire che lui, così come altri calciatori, non si rendono conto della fortuna di avere certi stipendi. Con la musica non ci campi, ci campi con i concerti".
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