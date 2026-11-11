Tragedia in Francia: 22enne muore per arresto cardiaco durante l’allenamento

Dramma durante un allenamento del Saint-Denis FC: il giovane terzino di 22 anni è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso.

Il calcio francese piange la scomparsa di Wanis Honsor, giovane terzino di 22 anni morto a causa di un arresto cardiaco improvviso durante un allenamento con il Saint-Denis FC. Il club, che milita nel Championnat National 2, quinta divisione del calcio transalpino, perde così un calciatore che in questa stagione aveva già collezionato dieci presenze. Una tragedia che ha profondamente scosso l'ambiente calcistico francese.

Il cordoglio del Rouen, club in cui era cresciuto

A comunicare la notizia è stato il Rouen, società nella quale Honsor era cresciuto e aveva militato fino a due anni fa, prima di proseguire la propria carriera altrove. Il club ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui social: “Il FC Rouen 1899 ha appreso questa mattina con grande tristezza la morte improvvisa di Wanis Honsor, vittima di un arresto cardiaco durante un allenamento con il suo club del Saint-Denis FC. Formato nel club, Wanis ha partecipato a tre partite con la prima squadra durante la stagione 2023/2024, segnando un gol”.