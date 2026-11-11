Tragedia in Francia: 22enne muore per arresto cardiaco durante l’allenamento
Il calcio francese piange la scomparsa di Wanis Honsor, giovane terzino di 22 anni morto a causa di un arresto cardiaco improvviso durante un allenamento con il Saint-Denis FC. Il club, che milita nel Championnat National 2, quinta divisione del calcio transalpino, perde così un calciatore che in questa stagione aveva già collezionato dieci presenze. Una tragedia che ha profondamente scosso l'ambiente calcistico francese.
Il cordoglio del Rouen, club in cui era cresciuto
A comunicare la notizia è stato il Rouen, società nella quale Honsor era cresciuto e aveva militato fino a due anni fa, prima di proseguire la propria carriera altrove. Il club ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui social: “Il FC Rouen 1899 ha appreso questa mattina con grande tristezza la morte improvvisa di Wanis Honsor, vittima di un arresto cardiaco durante un allenamento con il suo club del Saint-Denis FC. Formato nel club, Wanis ha partecipato a tre partite con la prima squadra durante la stagione 2023/2024, segnando un gol”.
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️ Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC. Formé au club et après avoir porté le maillot rouge dans plusieurs catégories de jeunes puis en réserve, Wanis avait participé à trois rencontres avec l’équipe première lors de la saison 2023/2024, inscrivant un but au stade Diochon. 𝑳𝒆 𝑭𝑪 𝑹𝒐𝒖𝒆𝒏 𝟏𝟖𝟗𝟗 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆̀𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒍𝒆́𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒂̀ 𝒔𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒔. 🙏— FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro