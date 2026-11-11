Conte, sfuma la pista Manchester United: resta aperta l'ipotesi Serie A

Sfuma la possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Manchester United: il club inglese ha deciso di puntare su Mauricio Pochettino.

Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore del Manchester United. I Red Devils hanno infatti deciso di puntare su Mauricio Pochettino come successore di Michael Carrick, abbandonando le altre ipotesi per la guida tecnica. A riferirlo è l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, secondo cui il nome dell'ex allenatore del Napoli non rientra più nei piani del club inglese. Conte resta dunque tra i tecnici disponibili sul mercato, in attesa di un progetto che possa convincerlo a rimettersi in gioco.

Conte e il possibile ritorno in Serie A: Juventus sullo sfondo

Per il futuro dell'allenatore salentino resta aperta anche l'ipotesi di un ritorno in Italia. Conte cerca un progetto ambizioso, una visione a lungo termine e una società che gli consenta di costruire una squadra secondo le proprie idee. In questo scenario continua a essere accostato alla Juventus, club con cui ha un passato importante, ma al momento non risultano contatti concreti né iniziative ufficiali per riportarlo a Torino. La Serie A rimane quindi una destinazione possibile, ma il futuro del tecnico è ancora tutto da definire.