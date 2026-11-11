Ufficiale Fiducia nel nuovo corso Mancini: San Siro è sold-out per Italia-Francia

Grande risposta del pubblico per la sfida di Nations League tra Italia e Francia. La FIGC ha annunciato il tutto esaurito a San Siro.

La Nazionale ritrova l'entusiasmo di San Siro. In vista della sfida contro la Francia, in programma domani sera allo stadio Giuseppe Meazza, il pubblico ha risposto con una grande partecipazione, facendo registrare il tutto esaurito. Un segnale di fiducia nei confronti del nuovo corso guidato da Roberto Mancini, con oltre 70mila biglietti venduti per un appuntamento particolarmente atteso. A comunicarlo è stata la FIGC, che ha confermato il sold-out dell'impianto milanese.

Italia-Francia, appuntamento decisivo in Nations League

La partita sarà valida per la quinta e penultima giornata della Lega A di Nations League e rappresenterà un altro importante banco di prova per gli azzurri. San Siro si prepara dunque ad accogliere una cornice di pubblico da grandi occasioni, nonostante i precedenti recenti poco incoraggianti della Nazionale nell'impianto milanese. Tra questi spicca soprattutto la pesante sconfitta per 1-4 contro la Norvegia, maturata nel novembre 2025. Questa volta, però, la risposta dei tifosi è stata chiara: oltre 70mila persone accompagneranno l'Italia nella sfida contro i francesi.