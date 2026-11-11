Tuttonapoli Buone notizie per Allegri: dopo la sosta riavrà a disposizione tre giocatori

Il tecnico azzurro si prepara a ritrovare tre giocatori: David Neres, Costantino Favasuli e probabilmente Leonardo Spinazzola.

La sosta per le Nazionali arriva nel momento giusto per Massimiliano Allegri, che alla ripresa del campionato potrà contare su nuove risorse per il Napoli. Oltre a David Neres, infatti, il tecnico si prepara a recuperare anche Costantino Favasuli e, con ogni probabilità, Leonardo Spinazzola. L'attaccante brasiliano e l'ex Catanzaro sono indisponibili da metà ottobre e hanno saltato rispettivamente sette e nove partite, mentre il laterale azzurro è rimasto fuori nelle ultime quattro gare.

Il programma per il rientro in gruppo

I tre calciatori torneranno a lavorare parzialmente con il resto della squadra a partire da sabato, in occasione della ripresa degli allenamenti. Il programma prevede un reinserimento graduale, con un progressivo aumento dei carichi di lavoro per consentire loro di ritrovare la migliore condizione fisica e tornare a disposizione di Allegri.