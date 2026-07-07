Ritiro Dimaro 2026, il programma completo: confermate le due amichevoli
E' stato ufficializzato il programma del ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. Confermate le due amichevoli del 22 e del 26 contro Arezzo e Carrarese.
* VENERDÌ 17 LUGLIO – Arrivo della squadra in mattinata, pomeriggio allenamento;
* SABATO 18 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;
* DOMENICA 19 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Finale Campionato del Mondo di calcio;
* LUNEDÌ 20 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Incontro con quattro giocatori SSC Napoli;
* MARTEDÌ 21 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione Staff tecnico SSC Napoli;
* MERCOLEDÌ 22 LUGLIO – Allenamento mattina
Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – AREZZO alla SKI.IT Arena | Proiezione Film;
* GIOVEDÌ 23 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Serata intrattenimento Alert Comedy
* VENERDÌ 24 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;
* SABATO 25 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione squadra con Decibel Bellini;
* DOMENICA 26 LUGLIO – Allenamento mattina
Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – CARRARESE alla SKI.IT Arena | Serata intrattenimento Jay Lillo;
* LUNEDÌ 27 LUGLIO – Allenamento squadra | Nel pomeriggio partenza squadra per Napoli.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro