Ufficiale Ritiro Dimaro 2026, il programma completo: confermate le due amichevoli

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E' stato ufficializzato il programma del ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. Confermate le due amichevoli del 22 e del 26 contro Arezzo e Carrarese.

* VENERDÌ 17 LUGLIO – Arrivo della squadra in mattinata, pomeriggio allenamento;

* SABATO 18 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;

* DOMENICA 19 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Finale Campionato del Mondo di calcio;

* LUNEDÌ 20 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Incontro con quattro giocatori SSC Napoli;

* MARTEDÌ 21 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione Staff tecnico SSC Napoli;

* MERCOLEDÌ 22 LUGLIO – Allenamento mattina

Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – AREZZO alla SKI.IT Arena | Proiezione Film;

* GIOVEDÌ 23 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Serata intrattenimento Alert Comedy

* VENERDÌ 24 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;

* SABATO 25 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione squadra con Decibel Bellini;

* DOMENICA 26 LUGLIO – Allenamento mattina

Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – CARRARESE alla SKI.IT Arena | Serata intrattenimento Jay Lillo;

* LUNEDÌ 27 LUGLIO – Allenamento squadra | Nel pomeriggio partenza squadra per Napoli.