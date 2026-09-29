Nations League, tutti i risultati: show Spagna, l’Inghilterra passa in Repubblica Ceca
Si chiude il programma delle partite delle 20:45 della seconda giornata di Nations League per le Leghe A, B e C. In Lega A, l’Inghilterra supera 2-0 la Repubblica Ceca a Praga grazie alle reti di Gordon e Harry Kane. La Spagna domina la Croazia con un netto 4-1: protagonista Lamine Yamal, autore di una doppietta e un assist, con Pubill e Nico Williams a completare il poker.
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Nelle altre sfide, la Scozia crolla 3-0 contro la Svizzera dopo aver giocato per oltre 80 minuti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Hendry. La Slovenia supera 2-0 in casa la Macedonia del Nord, con Lovric dell’Udinese tra i marcatori. Successo netto anche per l’Islanda, che batte 3-0 il Lussemburgo, mentre l’Albania supera senza particolari difficoltà San Marino con un successo impreziosito da un gol e un assist dell’ex Inter Manaj. Vittoria per 2-1, infine, della Slovacchia contro il Kazakistan: la nazionale di Lobotka passa in vantaggio, viene raggiunta entro la fine del primo tempo e trova nella ripresa il gol decisivo.
I finali delle 20.45
Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2
47' Gordon (I), 69' Kane (I)
Spagna-Croazia 4-1
2' Yamal (S), 28' Beljo (C), Pubill (S), 63' Yamal (S), 89' Nico Williams (S)
Scozia-Svizzera 0-3
12' Ricardo Rodriguez (SV), 55' Elvedi (SV), 82' Amdouni (SV)
Slovenia-Macedonia del Nord 2-0
55' Lovric (S), 82' Matko (S)
Bulgaria-Estonia 0-0
Lussemburgo-Islanda 0-3
13' Gudjohnsen (I), Oskarsson (I), 73' Palsson (I)
San Marino-Albania 0-3
21' Mehmeti (A), 27' Uzuni (A), 65' Manaj (A)
Slovacchia-Kazakistan 2-1
26' Sauer (S), 35' Karimov (K), 82' Hancko (S)
I risultati delle 18
Finlandia-Bielorussia 0-0
Moldavia-Faroer 1-1
26' rigore Davidsen (F), 66' Perciun (F)
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