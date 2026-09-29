Lobotka trascina la Slovacchia: battuto il Kazakistan con un gol nel finale

La Slovacchia batte 2-1 il Kazakistan e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Nations League. Tra i protagonisti anche Stanislav Lobotka.

La Slovacchia supera 2-1 il Kazakistan e conquista la seconda vittoria consecutiva nel Gruppo C di Nations League. Tra i protagonisti della serata c’è anche Stanislav Lobotka, partito titolare e autore di una prestazione tra le migliori della sua squadra. Il centrocampista del Napoli ha giocato l’intera partita, confermandosi una pedina centrale per il commissario tecnico Vladimir Weiss. A sbloccare il risultato è stato Sauer al 26’, mentre Karimov ha trovato il pareggio al 35’.

Lobotka, 90 minuti in campo: decide Hancko nel finale

La Slovacchia ha continuato a cercare il gol della vittoria e lo ha trovato all’82’ con Hancko, che ha firmato il definitivo 2-1. Grazie al successo sul Kazakistan, la nazionale di Weiss sale a quota sei punti dopo due giornate e mantiene il punteggio pieno nel girone.