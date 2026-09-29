Serata amara per Gilmour: meno di un’ora in campo nel crollo della Scozia contro la Svizzera

La Scozia crolla 0-3 contro la Svizzera nella seconda giornata di League B della Nations League. Billy Gilmour, titolare, resta in campo fino al 59’

Serata amara per Billy Gilmour. La Scozia è stata nettamente battuta 3-0 dalla Svizzera ad Hampden Park, al termine di una gara pesantemente condizionata dall’espulsione di Hendry dopo appena 11 minuti. Gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 12’ con Ricardo Rodriguez, per poi raddoppiare al 55’ con Elvedi e chiudere i conti all’82’ con Amdouni.

Gilmour sostituito al 59’: Scozia ferma a un punto

Il centrocampista del Napoli era partito titolare, ma la sua partita è terminata al 59’, quando il commissario tecnico Pocognoli ha scelto di sostituirlo con Christie. Dopo due giornate, la Scozia resta così a quota un punto, mentre la Svizzera sale a sei punti grazie al secondo successo consecutivo.