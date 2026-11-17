Hojlund sfida Haaland: le formazioni ufficiali di Danimarca-Norvegia
Rasmus Højlund vuole continuare a lasciare il segno con la maglia della Danimarca. L'attaccante del Napoli, reduce dalla doppietta realizzata contro il Portogallo, sarà titolare anche nella sfida contro la Norvegia, in programma alle 20:45 a Copenaghen e valida per la sesta giornata del Gruppo 4 della League A di Nations League 2026-2027. Per il centravanti azzurro, già autore di cinque reti nelle prime cinque gare della competizione, un'altra occasione per mettersi in mostra e trascinare la propria nazionale verso i quarti di finale.
Il confronto con Haaland
Dall'altra parte ci sarà Erling Haaland, riferimento offensivo del Manchester City e principale punto di forza della selezione norvegese. Il confronto tra i due attaccanti rappresenta uno dei temi più interessanti della sfida, decisiva per la qualificazione alla fase successiva della competizione.
Danimarca-Norvegia, le formazioni ufficiali
Danimarca (4-3-3): Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle; Damsgaard, Hjulmand, Hojbjuerg; Isaksen, Hojlund, Daramy
Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Heggem; Odegaard, Berge, Berg, Nusa; Haaland, Sorloth
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