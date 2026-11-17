Ufficiale Hojlund segna ancora, ma beffa al 95’: Norvegia rimonta 3-2 e va ai quarti di Nations League

L'attaccante del Napoli trova la sesta rete in sei partite di Nations League e porta avanti i danesi, che si fanno rimontare dopo il doppio vantaggio.

Rasmus Højlund continua a segnare, ma questa volta il suo gol non basta alla Danimarca per conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. L'attaccante del Napoli ha sbloccato all'11' la sfida contro la Norvegia, valida per l'ultima giornata del Gruppo 4, sfruttando un grave errore della difesa avversaria. Per il centravanti azzurro, reduce dalla doppietta contro il Portogallo, si tratta della sesta rete in altrettante partite nella competizione. Al Parken di Copenaghen i danesi hanno trovato anche il raddoppio al 14' con Højbjerg, di testa su assist di Isaksen. La Norvegia, però, ha reagito e al 37' ha accorciato le distanze con Haaland, bravo ad approfittare di un errore del portiere Hermansen.

Haaland decisivo al 95': la Norvegia vola ai quarti

Nella ripresa gli ospiti hanno aumentato la pressione fino a trovare il pareggio all'83' con Ødegaard. Quando la partita sembrava ormai destinata a terminare in parità, è arrivata la beffa per la Danimarca: al 95' un fallo di mano in area ha portato al calcio di rigore. Dal dischetto si è presentato Haaland, che non ha sbagliato e ha firmato la doppietta personale, completando la rimonta sul 3-2 e regalando alla Norvegia l'accesso ai quarti di finale. Højlund, sostituito al 75' da Osula, ha così visto sfumare la qualificazione nonostante un'altra prestazione impreziosita dal gol.