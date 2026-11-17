Hojlund scatenato: sfrutta un erroraccio della Norvegia e porta avanti la Danimarca

L'attaccante del Napoli continua a brillare con la nazionale danese: dopo la doppietta contro il Portogallo, trova nuovamente la rete contro la Norvegia.

Rasmus Højlund non si ferma e continua a trascinare la Danimarca. L'attaccante del Napoli, reduce dalla doppietta realizzata contro il Portogallo, è andato nuovamente a segno nella sfida contro la Norvegia, valida per la sesta giornata del Gruppo 4 della League A di Nations League 2026-2027. Il centravanti azzurro ha sfruttato all'11' un grave errore della retroguardia avversaria per portare in vantaggio la propria nazionale, confermando il suo ottimo momento di forma.

Hojlund, sei gol in sei partite: trascina la Danimarca

Quella contro la Norvegia è la sesta rete di Højlund in altrettante partite nella competizione. Un rendimento importante per l'attaccante azzurro, che si sta confermando un punto di riferimento della nazionale danese e punta a trascinarla verso la qualificazione ai quarti di finale.