Calciomercato da record in Europa: dominio Premier, 3^ posto per l'Italia. Le cifre

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Il calciomercato internazionale ha avuto un'impennata quest'estate, infrangendo i precedenti record a un anno dal Mondiale 2026. Secondo un rapporto pubblicato dalla Fifa, infatti, i club hanno speso un totale di 9,76 miliardi di dollari (8,36 miliardi di euro) per reclutare giocatori all'estero, circa il 50% in più rispetto alla finestra di mercato estiva del 2024 e ben al di sopra del precedente record del 2023 (7,43 miliardi di euro). Il campionato inglese, dove il Liverpool si è particolarmente distinto, rimane il leader indiscusso in termini di acquisti con 2.73 miliardi di euro.

La Germania segue a distanza (980 milioni), davanti a Italia (813 milioni) e Francia (625 milioni), mentre l'Arabia Saudita è scesa al sesto posto dopo essere salita al secondo nell'estate del 2023. Pur a cifre infinitamente inferiori, continua a crescere anche il mercato del calcio femminile, con un balzo dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo 12,3 milioni di dollari. (ANSA).