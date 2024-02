Calzona a Cagliari per fermare il disastro record di Mazzarri: 5 trasferte di fila senza gol

Cagliari è una tappa fondamentale della stagione del Napoli per provare ad invertire il trend e restare in scia del treno per le posizioni europee.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cagliari è una tappa fondamentale della stagione del Napoli per provare ad invertire il trend e restare in scia del treno per le posizioni europee. In questo senso, lontano dal Maradona, Calzona eredita la striscia negativa di Mazzarri: la squadra partenopea non segna da cinque trasferte di fila (1N, 4P) e in un singolo massimo campionato non fanno peggio dall’aprile 1973 – una serie che arrivò addirittura a 14, con Giuseppe Chiappella allenatore.