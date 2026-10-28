Doppio cambio per il Napoli: entra De Bruyne e Vergara

Doppio cambio per il Napoli: entra De Bruyne e VergaraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:11Notizie
di Antonio Noto

Al 64', subito dopo il 3-1 di Rafa Marin, il Napoli effettua un doppio cambio. Escono Anguissa e Politano, entrano De Bruyne e Vergara, non cambia nulla tatticamente. 

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