Ultimo cambio per il Napoli: si rivede Lucca
TuttoNapoli.net
All'81' ultimo cambio per il Napoli. Riposo per l'autore del primo gol Rasmus Hojlund, al posto del danese si rivede in campo Lorenzo Lucca. Occasione per l'ex Udinese per tornare al gol con il risultato ormai aquisito per gli azzurri.
AGGIUNGI TUTTONAPOLI SU GOOGLE! Nasce una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama "Fonti preferite" e permette di scegliere direttamente quali siti far comparire più spesso nei risultati. Una novità semplice, ma molto utile, soprattutto per chi vuole evitare siti poco autorevoli sul Napoli e restare sempre aggiornato con TuttoNapoli.net.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Notizie
Copertina LiveAllegri in conferenza: "Frasi contro la Roma? Avrei detto, è condizionale. Vergara? Deve migliorare. Hojlund? Ha avuto 3 occasioni" di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
01 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Juventus
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Badiashile, svolti gli esami: lesione di medio grado! I tempi di recupero
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: l’accusa furiosa di Max a Gasp, la stron**ta su Anguissa, i 30mln bruciati e l'amara verità su Badiashile
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: “Due punti persi, peccato abbiamo anche difeso bene! Su Badiashile…”
Davide D'AlessioLiveNapoli-Roma 3-3 (28' Anguissa, 48' McTominay, 70' Soulè, 74', 89' Balerdi): il Napoli si fa raggiungere nel finale
Antonio NotoRizzetta in conferenza: “Il calcio è nei nostri piani! Vogliamo arrivarci, con ADL o attraverso un'altra strada”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il nuovo devastante centravanti, gli imbarazzanti commenti su De Bruyne, la Mandrakata di Allegri e il record di Politano
Pierpaolo MatroneLiveAllegri in conferenza: "Anche oggi tanti tiri, in A 3° per xG! Per il campionato serve un mese. Su KDB..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com