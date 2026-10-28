Ultimo cambio per il Napoli: si rivede Lucca

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Oggi alle 22:27Notizie
di Antonio Noto

All'81' ultimo cambio per il Napoli. Riposo per l'autore del primo gol Rasmus Hojlund, al posto del danese si rivede in campo Lorenzo Lucca. Occasione per l'ex Udinese per tornare al gol con il risultato ormai aquisito per gli azzurri.

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